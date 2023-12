Max Giusti svela la verità sulla storia con Selvaggia: Mammucari interviene

Ieri a Ballando con le Stelle è sceso in pista come ballerino per una notte un uomo che conosce molto bene Selvaggia Lucarelli: Max Giusti. I due infatti si sono conosciuti nel 1997 e sono stati insieme diversi anni. Subito dopo l’esibizione del conduttore, Selvaggia gli ha chiesto come stesse e lui ha risposto ironizzando: “Come sto? Bene, bene, oddio in realtà c’ho la sciatica. Sono arrivato con una serie di farmaci fortissimi. Non ci vediamo da molti anni. Ogni 15 anni ci rivediamo“.

A rivelare qualche retroscena è arrivato anche Teo Mammucari, che era proprio con Selvaggia e Max Giusti quando si sono conosciuti in un ristorante romano: “Vi devo raccontare una cosa che non sa nessuno. Anni fa io ho rivisto lui e mi è venuto incontro dicendo ‘sta zitto, Selvaggia mi ha lasciato e si è messa con un amico mio. Si è messa con lui e devo superare sta cosa’. Io gli ho detto ‘ma che sei matto che mi vieni a dire a me sta cosa? Me l’hai rubata. La prima volta che siamo usciti io e lei tu ti sei messo in mezzo e vi siete messi insieme’. Comunque lui stava parecchio giù di morale“.



Il ballerino per una notte poi ha fatto una rivelazione gold choc sull’incontro con la Lucarelli: “Io devo dare uno scoop! Il ristorante dove tutto è successo non è Il Rubagalline, ma La Mucca Allegra! E sì, è vero che con Selvaggia la prima sera abbiamo ballato“.

Max Giusti sulla fine della storia con Selvaggia Lucarelli: “Tra noi è finita ma resta il rispetto”.