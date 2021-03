Max Gazzè, La matematica dei rami: la data di uscita e la tracklist del nuovo album del cantautore romano dopo la partecipazione a Sanremo 2021.

La partecipazione di Max Gazzè a Sanremo 2021 non è stata semplicemente un’apparizione, ma porta con sé frutti ben maturi. Sta per arrivare sul mercato il nuovo album del 53enne cantautore romano. S’intitola La matematica dei rami, ed è l’undicesimo disco in studio della sua carriera, a distanza di tre anni da Alchemaya. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo lavoro sulla lunga distanza dell’artista de Il farmacista.

Max Gazzè: la data di uscita di La matematica dei rami

Il nuovo album di Gazzè è in arrivo nei negozi digitali e fisici dal 9 aprile. Lo ha annunciato sui social lo stesso cantautore, rivelando anche la tracklist. Al suo interno sarà presente ovviamente anche Il farmacista, il pezzo presentato al Festival e valso il 17esimo posto in classifica (peggior risultato della sua carriera), ma anche Del mondo, la cover dei CSI presentata sul palco dell’Ariston con la Magical Mystery Band e Daniele Silvestri.

Max Gazzè

Questa la presentazione del disco da parte dell’artista, un lavoro ispirato a una tesi di Leonardo da Vinci, personaggio interpretato sul palco dell’Ariston: “Come l’albero sembra seguire un andamento caotico nella crescita dei suoi rami per resistere al vento, così anche noi nell’apparente casualità delle nostre interazioni, dei nostri diversi suoni, delle diverse intenzioni, abbiamo trovato una forza tenace e antica, un’elastica e armonica resistenza di cui andiamo fieri“. Al progetto ha partecipato anche la Magical Mystery Band per intero. Di seguito la copertina:

Max Gazzè, La matematica dei rami: la tracklist

Questa la tracklist integrale dell’album del bassista e cantautore romano:

1 – Considerando

2 – Il vero amore

3 – Un’altra adolescenza

4 – Del mondo

5 – Le casalinghe di Shanghai

6 – Il farmacista

7 – L’animale guida

8 – Attraverso

9 – Autoanalisi

10 – Figlia