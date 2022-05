Mancano meno di quattro mesi all’inizio del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini e gli altri autori sono alla ricerca dei concorrenti della prossima edizione. Tra i vipponi del GF Vip 7 potrebbe esserci un personaggio che i lettori di Biccy conoscono molto bene, Max Felicitas. Il collega di Rocco Siffredi potrebbe varcare la porta rossa il prossimo 19 settembre, a dare la notizia in esclusiva è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

Max Felicitas verso il Grande Fratello Vip.

“L’attore verso il Grande Fratello Vip. Si chiama Max Felicitas (Edoardo Barbares il suo vero nome) ed è considerato da molti l’erede di Rocco Siffredi. Il ragazzo friulano sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5 in prima serata”.

Brenda Asnicar dice no, per adesso.

Su Twitter nei giorni scorsi ha iniziato a circolare una presunta lista (palesemente fake) dei personaggi che avrebbero composto il cast del Grande Fratello Vip 7. Tra questi nomi c’era anche Brenda Asnicar, l’attrice de Il Mondo di Patty. L’argentina oggi ha risposto al rumor dal suo profilo Twitter: “Ciao a tutti, non c’è il GF Vip nei miei programmi al momento, vi amo“. Ovviamente possiamo sperare che la convincano visto che ha scritto ‘al momento non è nei miei piani’.

Ciao! Non c’é Gvip nel mío schedule at the momentttt ✨💓 vi amoooooo — BRENDA ASNICAR (@Asnicar__Brenda) May 27, 2022

Nei piani dell’attrice però c’è un trasferimento in Italia: “Ciao ragazzi ho intenzione di trasferirmi in Italia molto presto. Consigli su dove potrei andare? Per adesso penso che mi stabilirò a Milano. Comunque ho scelto il vostro paese perché lo amo. Poi i miei familiari sono originari dell’Italia, la mia famiglia arriva dal Veneto. Infatti il mio bisnonno è nato a Valdagno vicino Vicenza. Gli anni passano, ma l’amore che ho per l’Italia aumenta sempre e così anche il vostro nei miei confronti“.