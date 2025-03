Max Felicitas a Gallarate: Scuola di educazione sessuale sotto accusa

Un incontro formativo su educazione sessuale, bullismo e pericoli del web, previsto per il 3 marzo all’istituto professionale Ponti di Gallarate, è stato annullato a causa di forti proteste. L’evento avrebbe visto la partecipazione di Edoardo Barbares (noto come Max Felicitas), un attore pornografico, insieme all’urologo Danilo Centrella e all’avvocato Lorenzo Puglisi. La protesta è stata guidata dal movimento Pro Vita & Famiglia, che ha criticato la scelta di invitare un attore pornografico per trattare temi delicati. L’associazione ha paragonato la situazione a invitare un imprenditore del fast food a parlare di educazione alimentare, esprimendo dubbi sull’appropriatezza dell’incontro e sul possibile avvicinamento degli studenti al mondo della pornografia.

La decisione dell’Ufficio scolastico regionale di annullare l’evento ha suscitato disappunto fra i relatori, in particolare Max Felicitas, che ha sottolineato l’importanza di affrontare discussioni su malattie sessualmente trasmissibili e sicurezza digitale. Danilo Centrella ha difeso l’incontro come un’opportunità per informare i giovani. Gli studenti dell’istituto hanno reagito alla cancellazione definendola una forma di censura e hanno accusato Pro Vita di strumentalizzare la questione. Hanno dichiarato che limitare il libero dibattito è un passo verso il controllo del pensiero e hanno annunciato un sit-in fuori dalla scuola per ascoltare Felicitas e discutere i temi previsti per l’incontro. Questo episodio evidenzia la complessità del dibattito sull’educazione sessuale e la libertà di espressione nelle scuole.