Max Bertolani, lo sfogo contro Pamela Prati: “Mi ha querelato! Cattiverie per 20 anni”

Dopo aver parlato per settimane delle novità sul caso di Mark Caltagirone, ieri Barbara d’Urso ha invitato a Pomeriggio 5 un vero ex fidanzato di Pamela Prati. Max Bertolani ha parlato di un annuncio (fake) di matrimonio fatto da Pamela più di 20 anni fa e di una querela che le avrebbe fatto la star del Bagaglino.

Infatti le dissi ‘adesso ci andiamo a sposare davvero’. Poi però le cose non sono andate benissimo. Io questa donna l’ho davvero amata e protetta. Feci anche un appello in sua difesa e invece mi sono beccato una querela. Mi ha chiamato arrabbiata nera perché qualcuno le aveva riferito l’opposto di quello che avevo detto”.

“Sì sono l’ex e quasi sposo. In realtà l’ho saputo per caso uscito dagli allenamenti. Si ho scoperto che era uscita una copertina di un giornale dove lei diceva che eravamo sposati . Tutti mi facevano le congratulazioni e mi dicevano che erano felici per noi. Io sono tornato a casa e le ho detto ‘ma che cavolo hai combinato?’. Lei mi disse ‘l’ho fatto perché così tutte le volte che la gente ci ferma e ci chiede se siamo sposati e vogliamo dei bambini, almeno smettono’. Io le dissi che era matta. Scusa ma io che sono un cristiano cattolico, non poteva farmi una cosa del genere.

“La cosa che mi fa indignare è quella che 20 anni fa quando io feci il comunicato per chiudere il rapporto si scatenò un’ondata contro di me di cattiverie. Ora ci si ridicolizza davanti a milioni di telespettatori. Perché fa così? Con me si è scatenata. Chi? Pamela! Questo Mark non esiste è un fantasma. Fu presa la foto di un mio compagno di squadra, un mio giocatore. L’identità di Mark fu attribuita ad un mio atleta, Marco Di Carlo. Gli rubarono le foto e le misero in un profilo come ‘Mark Caltagirone’”.