Max Angioni a Milano con il suo one man show

Max Angioni definisce il suo one man show “Anche meno” come il “round finale” della sua carriera di comico. Dopo due anni di sold out in tutta Italia, Angioni ha deciso di tornare agli Arcimboldi di Milano, che considera la “Capitale della Comicità”, per una serie di spettacoli. Il comico lombardo, originario di Como, ha già fatto sette date agli Arcimboldi nel primo giro e ora ne farà altre sei, oltre a cinque al Brancaccio di Roma.

Il suo show è un viaggio tra il suo mondo personale e l’attualità, in cui racconta di sé e delle cose che gli sono successe, guardandosi anche intorno per commentare la situazione del mondo. Angioni è figlio unico e unico nipote in famiglia, e da bambino era spesso solo alle tavolate di parenti, dove imparava barzellette che gli adulti gli chiedevano di raccontare. Questo ha segnato l’inizio della sua carriera di comico.

Oggi, sul palco, Angioni racconta anche del proprio lato “sfigato”, che ognuno ha, anche se è un showman di successo. Racconta di come affronta la vita in modo goffo e di come non si senta a suo agio negli ambienti dello spettacolo, preferendo tornare a casa dopo lo show per guardare serie tv su Netflix. Dal 30 dicembre al 4 gennaio, Max Angioni sarà agli Arcimboldi con il suo one man show “Anche meno”. Le informazioni sugli spettacoli sono disponibili sul sito teatroarcimboldi.it.