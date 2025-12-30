Mavericks cercano rivincita contro i Trail Blazers

I Dallas Mavericks, reducendo le loro scelte, saranno felici di affrontare i Portland Trail Blazers nella partita di lunedì sera. La squadra di Dallas cercherà di sconfiggere i Trail Blazers per la 15esima volta nelle ultime 18 partite quando le due squadre si scontreranno per la seconda volta nella stagione.

I Mavericks hanno registrato una vittoria in overtime per 138-133 contro i Trail Blazers a casa il 16 novembre, grazie a sette giocatori che hanno segnato in doppia cifra, sufficiente acontrastare i 36 punti di Shaedon Sharpe, il miglior risultato stagionale per i Trail Blazers.

Dopo aver perso 126-116 contro i Golden State Warriors a Natale e 113-107 contro i Sacramento Kings sabato, i Mavericks giocheranno nel Pacific Northwest. La squadra di Dallas ha un record di 1-4 nelle ultime cinque partite, con l’unica vittoria conseguita in casa contro Denver il 23 dicembre.

Il giocatore dei Mavericks, P.J. Washington, ha commentato: “Penso che il viaggio sia stato impegnativo. Ovviamente, siamo professionisti, non ci sono scuse, dobbiamo essere migliori”. Ha anche aggiunto: “Penso che la cosa più grande per noi sia stata i turnover. Se riduciamo un po’ quelli, il risultato è diverso”.

I Mavericks hanno commesso 21 turnover contro i Kings, con il rookie Cooper Flagg che ne ha commessi cinque. Flagg ha ammesso di sentirsi un po’ stanco durante il viaggio. La partita contro i Trail Blazers sarà la 33esima della sua carriera NBA.

Nel frattempo, i Trail Blazers arrivano da una vittoria per 114-108 contro i Boston Celtics domenica. Dopo aver commesso 17 turnover nel primo tempo e aver perso per otto punti all’intervallo, i Trail Blazers hanno invertito la tendenza e hanno commesso solo quattro errori nel secondo tempo, segnando 14 punti in più dei Celtics.

L’allenatore ad interim dei Trail Blazers, Tiago Splitter, ha commentato: “È difficile dire loro di non commettere turnover, perché allora la reazione è ‘Ecco, sarò meno aggressivo'”. Ha anche aggiunto: “È un equilibrio, dobbiamo cercare di non commettere errori stupidi”.

Shaedon Sharpe ha segnato 26 punti per i Trail Blazers, mentre Deni Avdija ha aggiunto 24 punti, 10 assist e sette rimbalzi. Toumani Camara ha registrato 20 punti e Donovan Clingan ha contribuito con 18 punti e 18 rimbalzi.

Il giocatore dei Trail Blazers, Jerami Grant, è probabile che salti la sesta partita consecutiva a causa di un infortunio all’Achille. La partita contro i Mavericks sarà una sfida importante per entrambe le squadre.