6.4 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Attualità

Mavericks cercano rivincita contro i Trail Blazers

Da stranotizie
Mavericks cercano rivincita contro i Trail Blazers

I Dallas Mavericks, reducendo le loro scelte, saranno felici di affrontare i Portland Trail Blazers nella partita di lunedì sera. La squadra di Dallas cercherà di sconfiggere i Trail Blazers per la 15esima volta nelle ultime 18 partite quando le due squadre si scontreranno per la seconda volta nella stagione.

I Mavericks hanno registrato una vittoria in overtime per 138-133 contro i Trail Blazers a casa il 16 novembre, grazie a sette giocatori che hanno segnato in doppia cifra, sufficiente acontrastare i 36 punti di Shaedon Sharpe, il miglior risultato stagionale per i Trail Blazers.

Dopo aver perso 126-116 contro i Golden State Warriors a Natale e 113-107 contro i Sacramento Kings sabato, i Mavericks giocheranno nel Pacific Northwest. La squadra di Dallas ha un record di 1-4 nelle ultime cinque partite, con l’unica vittoria conseguita in casa contro Denver il 23 dicembre.

Il giocatore dei Mavericks, P.J. Washington, ha commentato: “Penso che il viaggio sia stato impegnativo. Ovviamente, siamo professionisti, non ci sono scuse, dobbiamo essere migliori”. Ha anche aggiunto: “Penso che la cosa più grande per noi sia stata i turnover. Se riduciamo un po’ quelli, il risultato è diverso”.

I Mavericks hanno commesso 21 turnover contro i Kings, con il rookie Cooper Flagg che ne ha commessi cinque. Flagg ha ammesso di sentirsi un po’ stanco durante il viaggio. La partita contro i Trail Blazers sarà la 33esima della sua carriera NBA.

Nel frattempo, i Trail Blazers arrivano da una vittoria per 114-108 contro i Boston Celtics domenica. Dopo aver commesso 17 turnover nel primo tempo e aver perso per otto punti all’intervallo, i Trail Blazers hanno invertito la tendenza e hanno commesso solo quattro errori nel secondo tempo, segnando 14 punti in più dei Celtics.

L’allenatore ad interim dei Trail Blazers, Tiago Splitter, ha commentato: “È difficile dire loro di non commettere turnover, perché allora la reazione è ‘Ecco, sarò meno aggressivo'”. Ha anche aggiunto: “È un equilibrio, dobbiamo cercare di non commettere errori stupidi”.

Shaedon Sharpe ha segnato 26 punti per i Trail Blazers, mentre Deni Avdija ha aggiunto 24 punti, 10 assist e sette rimbalzi. Toumani Camara ha registrato 20 punti e Donovan Clingan ha contribuito con 18 punti e 18 rimbalzi.

Il giocatore dei Trail Blazers, Jerami Grant, è probabile che salti la sesta partita consecutiva a causa di un infortunio all’Achille. La partita contro i Mavericks sarà una sfida importante per entrambe le squadre.

Articolo precedente
Wisin e Ozuna: “Escápate Conmigo”
Articolo successivo
Jeans Uomo Slim Fit, Colore Disco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.