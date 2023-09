Mauro Uniformi eletto presidente del Conaf

Il nuovo Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf) si è insediato oggi presso il ministero di Giustizia e, contestualmente, ha eletto il proprio presidente nazionale. L’ufficio di presidenza, organismo che coordina le attività propedeutiche e funzionali al Consiglio nazionale, sarà composto dal romano Mauro Uniformi, in veste di presidente, dal toscano Renato Ferretti, in qualità di vicepresidente e dal pugliese Gianluca Buemi, che ricoprirà la carica di segretario. Al termine dell’elezione, la visita del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha portato i suoi auguri ai consiglieri appena insediati nella nuova carica. Nel 2023, il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali si è rinnovato per 10 quindicesimi, riconfermano 5 consiglieri uscenti (lo statuto del Conaf impedisce le candidature dopo 2 mandati consecutivi). Mantenuta anche la rappresentanza femminile con le stesse proporzioni del Consiglio uscente: con 4 componenti femminili su 15 consiglieri eletti. Proporzionata la distribuzione nazionale con 6 consiglieri del Nord Italia (Pordenone, Milano (2), Verona, Bologna e Ravenna), 4 componenti dell’Italia centrale (Perugia, Chieti, Pistoia e Roma), e 5 rappresentati degli ordini meridionali (Avellino, Catania, Taranto, Matera, Sassari).

“Vi devo ringraziare per esservi voluti mettere in gioco per il bene della categoria. Siamo e saremo un gruppo coeso, pronto a confrontarsi fra noi e con il territorio. Questo Consiglio si porta l’esperienza dei 5 consiglieri già presenti nello scorso mandato, a cui si uniscono e energie fresche e le idee dei nuovi eletti. Sono molto fiducioso sulla bontà del nostro operato”, ha dichiarato Mauro Uniformi, presidente Conaf.

“Vi ringrazio per la fiducia accordata. In queste settimane la nostra squadra si è via via rafforzata. Portiamo con noi il percorso avviato negli anni scorsi che ora sarà arricchito dai nuovi ingressi. Nei prossimi mesi e anni, proseguiremo a far conoscere la nostra categoria, i valori che portiamo e le competenze che possiamo mettere al servizio del Paese”, ha detto Renato Ferretti, vicepresidente Conaf. “Mi unisco ai ringraziamenti. Negli scorsi cinque anni ho sentito la passione di rappresentare la categoria. Vedendo la compattezza avuta in queste settimane, evidenziata nell’unanimità espressa in questo primo atto ufficiale, sono certo che questa passione alberga in tutti noi”, ha affermato Gianluca Buemi, segretario Conaf.