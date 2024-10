Mauro Repetto 883: Un Viaggio Musicale con Radio Cecchetto

Mauro Repetto, coautore dei primi successi degli 883, sarà ospite del programma “TE LO DICO VENERDÌ” su Radio Cecchetto venerdì 4 ottobre, con passaggi alle 7.00, 12.00 e 18.00. In questa occasione, l’ex membro degli 883 risponderà alle domande dei fan riguardo alle canzoni scritte con Max e alla sua vita personale.

Il tour teatrale “Alla ricerca dell’uomo ragno” avrà inizio l’11 ottobre al Teatro Fraschini di Pavia e si protrarrà fino al 2025. Questo spettacolo, che vede Mauro Repetto come protagonista, è un one man show che mescola elementi autobiografici con una narrazione surreale, ambientato in un contesto medievale.

Durante lo spettacolo, Mauro interagirà (anche grazie all’intelligenza artificiale) con versioni di sé stesso e di Max da giovani, prima che il gruppo raggiungesse il successo, oltre a coinvolgere personaggi iconici della loro storia come il Conte Claudio Cecchetto, il barone Fiorello, il principe Jovanotti e il marchese Jerry Scotti. Quest’opera è caratterizzata da momenti di comicità e nostalgia, con Repetto che racconta la storia della band, con aneddoti e curiosità sui loro brani più celebri. Il pubblico avrà anche l’opportunità di ascoltare un brano inedito di Mauro.

Le date del tour includono diverse città italiane, come Monza, Modena, Pinerolo, Campobasso, Sanremo, Alessandria, Vigevano, Ascoli Piceno, Cuneo, Lodi, Livorno, Mestre, Locarno, Bolzano, Milano, Tortona, Catania, Gallarate, Roma, Verona, Asti, Fabriano e Ancona, estendendosi fino al maggio 2025.

L’evento viene trasmesso anche su www.radiocecchetto.it e attraverso l’app per Android e Apple, nonché tramite Alexa. Radio Cecchetto è disponibile in DAB in numerose città italiane tra cui Milano, Brescia, Torino, Genova, Roma e Napoli. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per rivivere la magia degli 883, le loro canzoni iconiche e i momenti che hanno segnato intere generazioni di ascoltatori.