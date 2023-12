Mauro Perfetti, oroscopo 2024 segno per segno: tutte le previsioni

Non solo Ada Alberti, Branko e Paolo Fox, anche Mauro Perfetti ha pubblicato l’oroscopo per il 2024. Il famoso astrologo nella sua rubrica sul settimanale Oggi ha svelato quello che le stelle ci dicono per i prossimi dodici mesi. E anche in questo caso (come nella classifica di Fox) ottime previsioni per i Capricorno, gli Ariete e i Toro, insomma sarà l’anno…



Mauro Perfetti, oroscopo del 2024.

Ariete, Toro, Gemelli.

Ariete.

Il lavoro brilla dalla fine di maggio, momento in cui arrivano nuove offerte; il segno deve fare attenzione però alle spese. Anche l’amore è favorito, soprattutto a partire dal 26 maggio. I mesi estivi sono più fortunati per quanto riguarda le finanze, nel corso del 2024 ci sono infatti entrate di denaro, ma anche uscite.

Toro

Anno di recupero per il segno che punta al cambiamento e a riprendersi quello che ha perso. In amore si ricostruiscono rapporti e si chiudono quelli in crisi; nel lavoro il 2024 è l’anno della rinascita, il segno si batte per quello che vuole e l’ottiene, un buon anno!

Gemelli.

Bene l’amore a partire dal 26 maggio, luglio è il mese in cui arrivano conferme. In campo professionale arrivano i frutti del lavoro svolto; il segno riesce anche a ristrutturare tutti i rapporti nel corso del nuovo anno.

Mauro Perfetti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Il 2024 segna una ripresa dopo quindici anni, il segno riesce a prendere in mano le redini della coppia in amore e compiere le decisioni giuste. La prima parte dell’anno è tutta da sfruttare per il lavoro, in campo economico c’è una ripresa.

Leone.

Il nuovo anno riserva un periodo molto impegnativo per il segno che riesce a raggiungere i suoi obiettivi. A gennaio brilla la passione in amore, il segno deve cercare però di controllare le spese.

Vergine.

La posizione di Saturno permette al segno di evitare abbagli e vedere chiaramente la realtà. In amore il segno vive una fase di revisione dei rapporti, in campo professionale ci sono opportunità di crescita.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Nel lavoro c’è una crescita durante il nuovo anno, bene anche la sfera economica. In amore è prevista una revisione che porta a cambiamenti nei rapporti in corso.

Scorpione.

In campo professionale c’è un’espansione nel 2024, ma il segno deve guardarsi bene dall’invidia degli altri. In campo sentimentale inizia un periodo di riflessione e revisione che restituisce al segno quello che ha perso in passato.

Sagittario.

Il 2024 è un anno di verifica in amore che porta ad allontanare le persone sgradite e chiudere i rapporti che non funzionano. La prima parte dell’anno è fortunata per quanto riguarda gli affari.

Mauro Perfetti, Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno.

Ottimo anno, pieno di successi. Il segno riesce finalmente a raggiungere i traguardi senza troppa fatica. In amore i primi cinque mesi dell’anno sono ottimi per rinsaldare la coppia e pensare a progetti futuri, come fare un figlio.

Acquario.

Il periodo fortunato dell’anno per il segno è l’estate, nel lavoro ci sono opportunità da cogliere, ma bisogna fare attenzione alle spese.

Pesci.

Grazie a Saturno il segno è pronto a chiudere le relazioni tossiche, nel lavoro il 2024 aiuta a raggiungere gli obiettivi grazie all’impegno.