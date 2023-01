Mauro Perfetti, oroscopo 2023 segno per segno: tutte le previsioni

E dopo Branko, Paolo Fox (qui i suoi famosi grafici) e Ada Alberti, ecco anche l’oroscopo di Mauro Perfetti. Il noto astrologo sulle pagine del settimanale Oggi ha svelato cosa potrebbe aspettarci nel 2023. Amore, lavoro, fortuna, il volto di Detto Fatto ha fatto un po’ di pronostici e ha spiegato quello che dicono le stelle per tutti i 12 segni. Cos’ha previsto Mauro per voi? Anno stellare o un 2023 all’insegna del mai una gioia?

Su #OggiSertimanale in edicola. C’è quello di Mauro #Perfetti per il 2023, segno per segno. Qui uno spoiler 👇 pic.twitter.com/HBeHgtWRtV — OggiSettimanale (@oggisettimanale) December 22, 2022

Mauro Perfetti, l’oroscopo del 2023.

Ariete, Toro, Gemelli.

Ariete.

Il Cielo nel 2023 si preannuncia entusiasmante. Il periodo che va da gennaio fino al 16 maggio vi aiuterà a rinverdire l’affiatamento con chi è nella vostra vita. La complicità di coppia sarà rinforzata da una ventata di ottimismo. L’estate porterà con sé spensieratezza e felicità. Il Cielo nel 2023 si preannuncia entusiasmante. Il periodo che va da gennaio fino al 16 maggio vi aiuterà a rinverdire l’affiatamento con chi è nella vostra vita. La complicità di coppia sarà rinforzata da una ventata di ottimismo. L’estate porterà con sé spensieratezza e felicità. I

Toro.

Il Cielo nel 2023 promette di favorire la spensieratezza. Dopo quasi tre anni di estenuanti prove, l’atmosfera si alleggerisce, lasciando ben sperare in un fruttuoso periodo di ripresa. Il periodo che va dalla primavera fino alla fine dell’anno sarà ricco di sorprese e generoso di occasioni improvvise. Ben sostenuti e motivati da Giove, la stella della fortuna, che transiterà nel vostro segno.

Gemelli.

Il Cielo nel 2023 promette un susseguirsi di miglioramenti. In gennaio e febbraio vi sarà concesso di fare il pieno di coccole e rassicurazioni. Nella prima parte del 2023 sarete protetti e guidati dalla stella della fortuna, che si prenderà cura delle vostre aspettative assecondandole. Non fatevi trovare impreparati, se volete cogliere tutte le opportunità che faranno bene al cuore, alla mente e anche al portafoglio.

Mauro Perfetti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Il nuovo anno custodisce il seme del completo rinnovamento. Potrebbe partire un pochino al rallentatore, ma poi – da marzo a fine anno – proseguirà spedito verso la realizzazione di mille progetti. Dalla primavera inoltrata, le speranze nel domani saranno rinnovate. Scoprirete che la vita ha tanto da offrirvi e non sprecherete più tempo prezioso per le stupidaggini. Da aprile ad agosto e da novembre a dicembre osare può portare dei frutti davvero speciali.

Leone.

Brinderete alla libertà, non più braccati da interferenze e imprevisti. Con Saturno contro che dai primi di marzo la smette di farvi guerra, e dopo circa tre anni di prove, siete liberi di amare e di lasciarvi amare. Il nuovo anno si preannuncia promettente per uscire dalle difficoltà e dalle ristrettezze economiche, soprattutto da gennaio fino alla metà di maggio.

Vergine.

Nel 2023 vi chiederete se siete felici della vostra vita e soddisfatti di chi avete scelto di avere al vostro fianco. Saturno contro, a partire da marzo, incomincerà a mettere in discussione la validità dei vostri sentimenti e vagliare quelli di chi afferma di volervi bene. È l’anno giusto per tagliare i rami secchi e dar linfa a quelli nuovi. Le esigenze personali, gli impegni di lavoro e le responsabilità quotidiane vi esorteranno a effettuare una profonda revisione che vi aiuterà a scoprire se le vostre scelte sono ancora valide.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Scoprirete quanta bellezza c’è nelle piccole cose di tutti i giorni. Partirete col botto: gennaio, febbraio e marzo sono perfetti per inaugurare l’anno con i migliori auspici. Gennaio, febbraio e una buona parte di marzo lasciano sperare in opportunità per migliorare la situazione professionale. Tutto ciò che finora non ha dato i frutti sperati si sbloccherà.

Scorpione.

Il risveglio delle emozioni vi aiuterà a rinascere dalle delusioni. Fino ai primi di marzo, con Saturno contro, è probabile che la strada possa essere ancora in salita. Il 2023 non sarà un annata cattiva, anzi. I primi due mesi vi aiuteranno a scoprire dove state sbagliando e dove state andando bene.

Sagittario.

Il Cielo nel 2023 profuma di amore e risplende di certezze. Le vostre aspettative combaceranno con quelle di chi vi è accanto. Da gennaio a marzo, il Cielo esorta a “revisionare” le relazioni. Da gennaio fino alla metà di maggio, con la Stella della Fortuna al vostro servizio, la voglia di mettervi in gioco sarà irresistibile.

Mauro Perfetti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

Il Cielo nel 2023 è davvero promettente e vi aiuterà a tirare fuori ilmeglio. La prima parte del nuovo anno, da gennaio a metà maggio, è perfetta per sistemare tutte quelle situazioni che sono ancora in sospeso. La prima parte del 2023 – fino a metà maggio – lascia intravedere delle opportunità che possono aiutarvi a espandere il raggio di azione.

Acquario.

Si parte col botto: gennaio e febbraio promettono di farvi riacquistare quella spensieratezza che negli ultimi tempi vi è stata concessa con il contagocce. A marzo Saturno vi saluta. È arrivato il momento di dare una svolta alla vostra esistenza. Da gennaio alla metà di maggio, potete seminare importanti progetti e mettere a frutto azzeccate intuizioni: il buon raccolto non si farà attendere.

Pesci.

Il Cielo nel 2023 segna uno dei periodi più significativi per la vostra vita. A gennaio e febbraio potrete mettere fine alle relazioni senza futuro. Se giocate bene le vostre carte, farete del 2023 un anno speciale. A marzo, l’ingresso di Saturno nel segno segnala che la strada da percorrere non sarà tutta in discesa ma la ricompensa finale non ha prezzo.