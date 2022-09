Mauro Icardi si vendica e pubblica le chat WhatsApp con Wanda Nara: “Tossica!”

Volano stracci tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La donna ha ufficializzato la loro separazione e ieri sono circolati rumor secondo i quali lei avrebbe una relazione con un cantante argentino. Wanda infatti ha collaborato con il rapper L Gante e secondo i media argentini i due si sarebbero visti anche fuori dai contesti lavorativi. Poco fa il calciatore si è vendicato pubblicato una serie di screen di chat tra lui e l’ex su WhatsApp.

Dagli screen si vede che Wanda ha provato a chiamare Mauro più volte. La Nara ha anche fatto delle domande:”Ti sto chiamando mi puoi rispondere? Dove sei? Con chi sei? Domani prendo un aereo per le foto in Uruguay“.

Lui è sbottato: “Sono davvero solo e non vedo perché dovrei darti delle spiegazioni.Vuoi organizzarmi la vita anche da separato?” E Wanda gli ha dato del bugiardo: “Perché sei un falso! Sia da sposato che da single. Non vuoi dirmi dove sei perché sei un furbo. Me ne vado a letto visto che non mi rispondi“. Mauro Icardi ha chiuso la conversazione con un: “Io bugiardo? Allora siamo uguali. Che tossica sei!”

Le storie di Mauro Icardi contro Wanda Nara.

Le chat WhatsApp con Wanda sono rimaste on line su Instagram per pochi minuti, dopo lo sportivo le ha cancellate. Non contento però Mauro Icardi ha pubblicato una sua foto dove manda un bacio con tanto di tag proprio all’ex compagna. Conoscendo il caratterino di Wanda prevedo una risposta velenosa nelle prossime ore. Questa separazione in fatto di trash sta superando decisamente quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Icardi all’improvviso nelle storie, non capisco nulla di spagnolo, capisco solo che c’è drama💀 pic.twitter.com/wGjisVrw6L — ele (@eleonorasworld) September 25, 2022