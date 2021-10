Ieri i media di mezzo mondo hanno annunciato la fine della storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Tutto è nato per una storia Instagram in cui l’ex opinionista del GF Vip 4 ha scritto: “Hai rovinato un’altra famiglia per una T“. Non contenta Wanda ha anche archiviato le foto con il marito e l’ha defollowato. E la vera bomba è arrivata quando i principali portali di gossip esteri hanno rivelato che la donna con cui sarebbe andato Mauro Icardi era la famosa modella Eugenia Suarez.

A distanza di 24 ore dall’addio social sembra che sia tornata la pace tra i due. Poco fa il noto calciatore ha pubblicato una foto in cui appare tra le braccia della moglie ed ha anche aggiunto dei cuori rossi. Corna perdonate? Secondo molti utenti invece sarebbe tutto un teatrino architettato per aumentare popolarità ed avere delle nuove copertine. Ma ne hanno davvero bisogno? Credo proprio di no, visto il livello di fama e i soldi che incassano. La seconda teoria a me pare la più probabile: uno scherzo de Le Iene.

Mauro Icardi e Wanda Nara vittime de Le Iene?

Basta fare un giro su Instagram e Twitter per rendersi conto del fatto che molti follower della coppia siano convinti che si tratti di un brutto scherzo de Le Iene: “E dopo le stories di lui è ovvio che sia tutto uno scherzo. Ma vi pare che lei scriva una cosa così pesante?”. “Era tutta roba delle Iene l’avevo capito subito, ora con i cuoricini è palese”. “Secondo me ci sono le Iene dietro a tutto questo“.

In ogni caso Eugenia Suarez si è beccata migliaia di insulti per nulla.

Comunque la cosa di Wanda Nara è palesemente uno scherzo delle iene … perché non ci è arrivato nessuno? — ✵ (@chacely) October 16, 2021