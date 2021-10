Nuova puntata della soap di Mauro Icardi e Wanda Nara. Mentre ieri il Paris Saint Germain scendeva in campo contro il Lipsia, il bomber argentino era alle prese con le sue questioni di cuore.

L’ex opinionista del GF Vip sabato sera aveva fatto intendere di essere stata tradita dal compagno. Lui per placare i rumor ha pubblicato una foto di coppia con tanto di cuoricini, ma questo ha mandato su tutte le furie la Nara, che ha replicato con uno scatto della sua mano: “La mia mano sta molto meglio senza il suo anello“. Come se non bastasse sono finite on line anche le presunte chat compromettenti tra il giocatore di calcio e “l’amante”.

Così il famoso calciatore ieri sera ha pensato di provare a giocare un’altra carta, quella del perdono social. Mauro Icardi ha pubblicato due immagini che lo ritraggono insieme a Wanda.

Mauro Icardi chiede perdono a Wanda.

“Grazie amore mio per aver continuato a nutrire fiducia in questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di chi hai ferito”.

Per il momento la Nara non ha commentato il post di Mauro. In compenso la donna ha pubblicato dei nuovi post con una semplice didascalia: “Lady. Notte”. Secondo i media argentini infatti Wanda per il momento non avrebbe perdonato Mauro.

Cauro Maurito, pensavi che sarebbe bastato un post Instagram? Se vuoi il perdono di Wanda, prova…



