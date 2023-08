Mauro Coruzzi su Maria De Filippi: “Come ha reagito dopo due lutti”

Le ultime edizioni di Amici, Uomini e Donne e Temptation Island hanno collezionato ascolti record, ma se dal punto di vista professionale è stato un anno d’oro per Maria De Filippi, a livello privato la conduttrice ha dovuto affrontare la scomparsa del marito e poi anche quella di un altro uomo alla quale era legata, Silvio Berlusconi. Di questo ha parlato Mauro Coruzzi sul settimanale Di Più. Il popolare conduttore radiofonico ha analizzato la figura di Maria, che ha anche definito la regina della televisione italiana.

“Ci sono modi differenti con cui affrontare i momenti difficili di un’esistenza, come la scomparsa della persona più cara. Alcuni rivelano una forza quasi sovrumana nel recuperare in tempi relativamente brevi l’assetto e la sostanza del proprio essere: Maria De Filippi, autentica regina della TV, appartiene a questa tipologia di individui che, facendosi forza, danno fondo alle proprie risorse e reagiscono al destino senza lasciarsi sopraffare dagli eventi. La scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio scorso, non deve essere stata facile da accettare per lei, le ha imposto un momento in cui elaborare un lutto era prioritario e, poi, l’ha vista riprendersi.

È come se proprio gli insegnamenti di Maurizio le siano stati d’aiuto e lei è tornata al lavoro con ancora maggiore convinzione, come se il lavoro stesso fosse, e probabilmente lo è, il modo migliore per ricominciare, ponendosi ulteriori obiettivi. Così ha inanellato risultati e successi come nessun altro ha saputo fare in televisione. – ha continuato Mauro Coruzzi su Dipiù – In questi ultimi mesi Maria De Filippi, oltre alla perdita del marito, ha assistito anche alla scomparsa di Silvio Berlusconi, alle

cui esequie lei era presente subito dietro i familiari più stretti. Come ha detto lei stessa: «Sono tornata a lavorare perché tutti e due mi hanno insegnato cosi». Il suo ribadito impegno e la sua dedizione, come conduttrice e come produttrice, hanno davvero fatto compiere l’ennesimo balzo in avanti ai numerosi programmi di cui è protagonista”.