Mauro Corona resta a E' sempre Cartabianca: "Rischiavo addio, non per l'alcol"

“Non ho nessun problema con l’alcol, ci vado d’accordo. Non è per l’alcol che rischiavo di andarmene da E’ sempre Cartabianca e dalla Mondadori, ora i problemi sembrano risolti, almeno spero”. Mauro Corona apre così il suo intervento a E’ sempre Cartabianca, la trasmissione che Bianca Berlinguer conduce su Rete 4.

“L’altro giorno, Striscia la Notizia ha detto simpaticamente che ho un problema con l’alcol. Io con l’alcol ci vado d’accordo benissimo. E poi bisogna specificare quale tipo di alcol: io bevo il vino. Striscia compie 35 anni? Io non ce la farò a fare 35 anni di tv, ne ho già 73. Andare d’accordo con lei non è semplice”, dice rivolgendosi a Bianca Berlinguer.

In una delle scorse puntate, Corona aveva prospettato l’ipotesi di abbandonare il programma e aveva rivolto anche un appello a Pier Silvio e Marina Berlusconi invocando l’intervento dei vertici di Mediaset per risolvere problemi non specificati. La questione, a questo punto, pare risolta.