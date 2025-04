Mauro Bergoglio: Il Nipote di Papa Francesco ai Funerali grazie alla Donazione dopo l’Appello

Mauro Bergoglio, nipote di Papa Francesco, ha espresso in un’intervista il desiderio di partecipare ai funerali dello zio a Roma, rivelando di non avere i mezzi per organizzare il viaggio. Le sue parole hanno colpito profondamente l’opinione pubblica in Argentina, portando un’agenzia di viaggi a prendere l’iniziativa di pagargli il volo verso l’Europa. Anche diversi benefattori hanno contribuito finanziariamente per coprire le spese del soggiorno nella capitale per Mauro e sua moglie.

Mauro, figlio di Oscar Bergoglio, fratello del defunto Pontefice, lavora come infermiere professionale a Buenos Aires. Durante l’intervista trasmessa dall’emittente A24, ha descritto le sfide nel pianificare un viaggio così costoso. La solidarietà della gente è stata immediata e significativa: Mauro ha ricevuto un biglietto aereo per il volo da Ezeiza a Roma Fiumicino, generosamente offerto da un’agenzia il cui nome è rimasto anonimo, così come molti dei donatori che hanno contribuito tramite bonifici bancari.

Questo episodio riflette l’austerità della famiglia di Papa Bergoglio, che, proprio come il Papa, vive con modestia, specialmente in un contesto economico difficile come quello argentino. La scelta di Francesco di rinunciare al lusso degli appartamenti vaticani in favore della semplicità, come la sua stanza a Santa Marta, è esemplificativa di questa filosofia di vita. Il gesto di solidarietà da parte degli argentini nei confronti di Mauro sottolinea anche l’importanza dei legami familiari e comunitari in tempi di crisi.