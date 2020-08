“La finanza e le imprese italiane non abbandonino il Libano”. Questo l’appello di Maurizio Primanni, ceo della società di consulenza Excellence Consulting ed esperto di finanza internazionale, con sedi a Milano, Roma, in Svizzera e Cina, che in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia spiega come “le due esplosioni nel porto di Beirut rappresentino un evento che deve essere adeguatamente considerato perché possono rappresentare il colpo di grazia per un paese, storicamente amico dell’Italia, e che, fino alla metà degli anni 70, era considerato la ‘Svizzera del Medio Oriente'”.

