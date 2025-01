Maurizio Gasparri fermato dall’etilometro in diretta tv dopo un bicchiere di prosecco

Maurizio Gasparri è stato protagonista di un episodio curioso durante il talk show “L’Aria che tira” su La7, condotto da David Parenzo. Durante la trasmissione, si discuteva del nuovo codice della strada e in studio era presente un ufficiale della polizia stradale. Gasparri ha bevuto un bicchiere di prosecco e successivamente si è sottoposto a un test con l’etilometro, risultando positivo.

All’inizio della trasmissione, Gasparri ha affermato di aver bevuto solo un caffè. Tuttavia, dopo che Parenzo ha deciso di far portare un bicchiere di prosecco, Gasparri ha partecipato all’esperimento, dichiarando che non era un grande bevitore e che non doveva guidare. Dopo aver assaporato il vino, lodandone il gusto, il senatore ha precedentemente effettuato un primo test con l’etilometro, il quale era risultato negativo.

Successivamente, dopo aver consumato il prosecco, Gasparri ha effettuato un secondo test che ha dato esito positivo. L’ufficiale della polizia stradale, presente in studio, ha commentato che se Gasparri fosse stato sottoposto a un test in strada, probabilmente sarebbe risultato negativo a causa della bassa quantità d’alcol assunta.

Il senatore, in modo scherzoso, ha definito se stesso “una cavia” dopo aver appreso che il dispositivo utilizzato per il test non era ancora distribuito alle forze dell’ordine. Questo siparietto ha suscitato ilarità e interesse, mettendo in evidenza il tema della normativa stradale in relazione al consumo di alcol.

Il programma ha trattato di temi seri legati al nuovo codice della strada, il quale ha inasprito le regole relative all’uso del telefono in auto e prevede sanzioni severe per chi non rispetta le nuove disposizioni. La discussione ha fornito un’opportunità per riflettere non solo sul comportamento di Gasparri, ma anche sull’importanza della sicurezza stradale e delle recenti modifiche legislative.

In sintesi, l’episodio ha messo in luce non solo le dinamiche di un talk show politico, ma anche l’interazione tra rappresentanti delle istituzioni e moderatori nel contesto di discipline stradali più rigorose.