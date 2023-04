Maurizio Ferrini rivela com’è nata la Coriandoli e cita L’Isola dei Famosi: “Temevo venisse la Polizia”

Maurizio Ferrini da circa un anno è tornato in pianta stabile sulle rete Rai grazie al personaggio di Emma Coriandoli, una casalinga romagnola rispolverata prima da Serena Bortone, poi da Fabio Fazio e infine pure da Milly Carlucci che l’ha voluta a Il Cantante Mascherato nei panni del Porcellino.

“L’esperienza è stata bella e positiva. Mi ha contattato a dicembre l’autore Giancarlo De Andreis chiedendomi se volessi partecipare. Lo staff dello show mi ha seguito in tutto e per tutto con grande cura e professionalità. Non pensavo di durare così tanto. Non mi è dispiaciuto essere la Signora Coriandoli sotto al Porcellino e non Maurizio Ferrini. Per me è stato indifferente, non ci sono distinzioni. La Coriandoli è una mia creatura, anzi ho preferito comparire così. In fin dei conti ero Ferrini. Il personaggio cantava con la voce di Ferrini, ho semplicemente prodotto il gioco della parrucca”.