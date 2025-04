Maurizio Ferrini, la triste confessione a La Volta Buona

Oggi, Maurizio Ferrini è stato ospite nel programma di Caterina Balivo, “La volta buona”, per celebrare i quarant’anni di “Quelli della notte”. Durante l’intervista, Ferrini ha condiviso un periodo difficile della sua vita, successivo al grande successo del programma di Renzo Arbore. Ha rivelato di aver attraversato un buio interiore per due anni, sentendosi estraneo e incapace di riconoscere se stesso, definendo il suo stato d’animo come un acquario pieno di personaggi. La fama lo ha isolato, rendendo complicata la relazione con gli amici.

Ferrini ha affrontato non solo una crisi emotiva, ma anche economica. Spiegando che il successo iniziale non dà strumenti per affrontare il futuro, ha raccontato come le proposte lavorative fossero fraintese, portandolo a una situazione precaria. Nel tentativo di sbarcare il lunario, ha finito per fare oroscopi. Il cambiamento di vita, da un certo tenore a una condizione di difficoltà, è stato devastante.

Fortunatamente, alcuni amici, tra cui Arbore e Nino Frassica, lo hanno sostenuto nel momento del bisogno. Ferrini ha anche parlato dei rifiuti di progetti come “Vacanze di Natale”, ammettendo di essersi creato una fama di inaffidabilità che lo ha rattristato. Tuttavia, la sua passione per l’astrologia, coltivata per oltre vent’anni, gli ha permesso di rialzarsi, ritrovando spazio in tv. Sebbene oggi possa riflettere su quei momenti con un sorriso, non nasconde il dolore di quel periodo difficile.