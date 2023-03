Maurizio Costanzo e l’amore per le tartarughe: come mai le regalava?

Maurizio Costanzo amava molto le tartarughe, ma perché le regalava a tutti? Scopriamo insieme il significato di questo gesto.

Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo morto il 24 febbraio, è noto per il suo grande amore per gli animali. Nello specifico adorava cani e gatti, i quali lo hanno accompagnato per una gran parte della sua vita.

Tuttavia, vi è anche un altro animale a cui il noto presentatore era molto legato, tanto da collezionarne 5000 esemplari in ceramica, ossia la tartaruga.

Tutti sono infatti a conoscenza che Maurizio Costanzo regalava ai suoi amici e agli ospiti del suo famosissimo show queste piccole tartarughe, ma perché? Scopriamolo.

Maurizio Costanzo regalava tartarughe a tutti: ecco perché

E’ cosa nota che Maurizio Costanzo amasse gli animali e in particolare le tartarughe.

Tanto da scrivere un libro nel 2009 dedicato proprio a questo animale, con il titolo “La strategia della tartaruga: manuale di sopravvivenza”, e da collezionare oltre 5000 esemplari di tartarughe in ceramica o in vetro.

Alcune di queste tartarughe, di varie dimensioni e colori, portavano all’interno le sue iniziali M.C e venivano regalate dallo stesso giornalista ad amici e ospiti del suo famosissimo show: Maurizio Costanzo Show.

Ma che significato avevano questi piccoli esemplari di tartarughe in ceramica per il giornalista? Perché le regalava a tutti? Il motivo di tale gesto fu svelato dallo stesso Maurizio Costanzo in un’intervista di Silvia Toffanin.

Per il giornalista la tartaruga era un animale che veniva da lontano, che viveva molti anni e che con la sua pazienza riusciva a resistere alle difficoltà. Per questo motivo la considerava anche un animale portafortuna.

Maurizio Costanzo adorava regalare una piccola tartaruga ai suoi ospiti e ai suoi amici proprio come segno di buona fortuna e longevità e raccomandava questi ultimi di tenerla sempre con loro.

Da sempre la tartaruga, come la coccinella e l’elefante sono considerati animali portafortuna. Infatti proprio la tartaruga, come saggiamente veniva descritta dal noto giornalista, viene spesso donata per augurare una vita lunga e serena.

Inoltre l’andamento lento di questo animale è anche simbolo di saggezza, e invita noi esseri umani a riflettere prima di prendere qualsiasi tipo di decisione nella nostra vita.