Barbara d’Urso è tornata da una settimana con la nuova versione di Pomeriggio 5, che dà più spazio a cronaca e attualità e meno al gossip. Nello storico show di Carmelita sono cambiate tante cose, sono spariti gli opinionisti e hanno dato spazio agli analisti, c’è un nuovo studio ed è apparsa una scrivania. In molti sui social sentono già la mancanza delle parte più leggera, ma tanti altri apprezzano questa veste più sobria. Dopo questa svolta più istituzionale anche Maurizio Costanzo ha detto la sua sulla collega.

Il marito di Maria De Filippi dalle pagine di Nuovo ha speso delle belle parole per la Santa di Cologno Monzese: “Il suo modo genuino di fare televisione piace a molti e non piace ad altri. E’ una dinamica naturale. La presentatrice di Pomeriggio 5 è ben consapevole di questo e, da brava professionista, si è costruita il suo pubblico. Ha una grande parte di telespettatori che la segue sempre. Finora i programmi di Barbara d’Urso hanno ricevuto il consenso di una fetta importante di telespettatori, come si può vedere con Pomeriggio 5. Chi la critica? Cambiate canale se non vi piace, io la seguo volentieri“.

Maurizio Costanzo sulle critiche a Barbara.

Anche nel 2018 Maurizio Costanzo ha difeso la d’Urso dai suoi detrattori: “Quando una persona ha successo capita spesso che attragga non solo complimenti, ma anche critiche. Vuoi per invidia, vuoi per semplice cattiveria. Per questo Barbara d’Urso, che da anni è una delle signore più in vista di Mediaset, è nel mirino di tanti detrattori. Ma lo ha detto lei stessa, cara Luisa: le sue trasmissioni sono piene di personaggi interessanti, che spesso e volentieri diventano protagonisti di altri programmi. Quindi potrà risultare simpatica o antipatica, poco importa ed è un giudizio a discrezione del pubblico, ma è fuori dubbio che la conduttrice partenopea sia un’esperta nel suo settore e che sappia benissimo scovare storie e volti che piacciono ai telespettatori e che servono a coltivare i suoi ottimi ascolti. Davanti ai dati, positivi da anni, non ci posso essere perplessità sul suo valore. Poi nella guerra degli ascolti qualche colpo basso c’è sempre“.