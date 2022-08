Maurizio Costanzo è sempre stato in prima linea anche nel parlare di fatti di cronaca. Nelle sua trasmissioni, anche quelle storiche che andavano in onda anni fa, il marito di Maria De Filippi ha sempre parlato anche di temi delicati.

Come ad esempio quello accaduto nel 1992 che ha cambiato la vita di Al Bano e Romina Power.

La figlia Ylenia infatti scomparve improvvisamente mentre si trovava da sola in viaggio in America a New Orleans. Da allora nessuno ha più avuto notizie di lei. Per anni la famiglia ha nutrito la speranza di poterla rivedere un giorno in vita.

Nell’ultimo periodo Al Bano ha confessato di aver pian piano accettato il fatto che la figlia possa esser stata portata via dalle acque del fiume Mississippi come indicano ufficialmente le autorità americane.

Romina invece non ci sta e le grosse divergenze che ci sono dietro la scomparsa della figlia non gli permettono di accettare la morte della ragazza, diventata ormai donna.

Maurizio Costanzo ha mostrato in questi anni di tenere a cuore la vicenda Ylenia e ne ha parlato diverse volte nelle sue trasmissioni quando ha invitato come ospiti o Al Bano o Romina.

Maurizio ha più volte ammesso che la scomparsa di una figlia senza conoscerne le sorti dev’essere un’esperienza terribile che non augura a nessuno.

In una delle ultime ospitate di Romina in una sua trasmissione, Costanzo si è stretto al dolore della cantante mostrando anche una foto che ricostruisce il volto di Ylenia oggi a distanza di anni pubblicato da Chi l’ha visto per farla girare con la speranza che qualcuno possa saperne di più.

Si spera davvero che la donna che in tutti questi anni non si è mai arresa possa un giorno riabbracciare la figlia. Oppure, nella peggiore delle ipotesi, scoprire finalmente la verità.