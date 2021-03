Giorgia Meloni ieri sera è stata ospite al Maurizio Costanzo Show dove ha intonato Io Sono Giorgia con Tommaso Zorzi e interagito con una splendida Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber.

Poco prima di congedarsi, però, Maurizio Costanzo ha incalzato e le ha chiesto a gran voce di votare a sostenere la legge contro l’omofobia approvata alla Camera ma non ancora al Senato. Nel farlo ha ricordato l’episodio di omofobia avvenuto nella stazione di Roma commentato in tv anche da Alessia Marcuzzi.

Giorgia Meloni tuttavia non si è lasciata scalfire ed ha continuato a ribadire il suo fermo no a questa legge che, a suo dire, costringerebbe i bambini di sette anni a indossare a scuola i vestiti delle compagne per capire cosa sia l’omosessualità.

“La violenza e le discriminazioni nel nostro ordinamento sono già punite, non è che oggi è possibile farlo. Non è possibile picchiare due ragazzi perché si stanno baciando e chi lo ha fatto deve avere una pena esemplare. Cosa diversa però è utilizzare questo argomento che io condivido per fare altro, perché una cosa è dire combattiamo la violenza, un’altra è dire andiamo dai ragazzini di sette anni alle scuole elementari e fargli scambiare i vestiti per spiegargli cosa sia l’omosessualità, perché noi l’educazione sessuale non la facciamo e non la facciamo per una ragione, quindi attenzione”.