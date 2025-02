Maurizia Paradiso: “Quanti soldi mi hanno offerto per i reality”

Maurizia Paradiso, ospite da Sabrina Bambi a Perse, ha condiviso i suoi inizi nel mondo della televisione, sottolineando che, pur non guadagnando molto, è stata sempre spinta dalla passione. Ha ricordato aneddoti su personaggi come Riccardo Schicchi, Cicciolina e Moana Pozzi, e ha parlato di Elenoire Ferruzzi, affermando di averla “creata” e di averla coinvolta in vari programmi nel 2000 perché possiede un talento particolare.

Dopo un lungo periodo di assenza dalla tv, Maurizia ha spiegato di essere stata bandita dal piccolo schermo per aver rifiutato di accettare compromessi piuttosto discusso. Ha affermato di essere stata oggetto di richieste inadeguate, definendo il suo corpo non disponibile per chi pensava di averne diritto. Attualmente, si dedica a presentazioni di serate.

Paradiso ha anche raccontato di essere stata invitata a partecipare a reality show come La Talpa, dove le è stata offerta una somma di 15.000 euro per un impegno di mesi, ma ha rifiutato, reputando questi programmi come “morti di fama”. Inoltre, ha ricevuto un’offerta anche per L’Isola dei Famosi, per la quale le venivano proposti solo 10.000 euro. Questa situazione ha dimostrato il suo fermo e deciso rifiuto a compromessi nella sua carriera. La conversazione si è conclusa con un gesto affettuoso nei confronti di Sabrina Bambi, confermando il suo carattere audace e provocatorio.