Maturità 2026 in Italia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto una pagina che raccoglie le norme relative all’esame di Maturità per l’anno scolastico 2025/26. La pagina illustra anche le principali novità introdotte. A breve saranno pubblicate le materie del secondo scritto e le quattro discipline sulle quali verterà il colloquio.

L’esame di maturità verifica conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, nonché il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. Il nuovo esame tiene conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico, della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro e dello sviluppo delle competenze digitali.

La formazione scuola-lavoro assume un ruolo importante, in quanto testimonia l’impegno in esperienze coerenti col percorso di studi. Il Curriculum dello studente diventa elemento di valorizzazione nel colloquio orale. La nuova Maturità non è solo una verifica finale delle conoscenze, ma anche una funzione orientativa per la prosecuzione degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’esame è considerato valido solo se il candidato svolge regolarmente tutte le prove previste. Il colloquio orale è stato rinnovato e si svolge su quattro discipline scelte annualmente dal Ministero. La commissione d’esame è composta da cinque membri, con un presidente esterno, due membri esterni e due interni.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono stati ridenominati “formazione scuola-lavoro”, per evidenziare la stretta relazione tra formazione scolastica e mondo del lavoro. La formazione scuola-lavoro si connette alla funzione orientativa dell’esame di maturità, in quanto propone esperienze che aiutano a sviluppare competenze trasversali e a orientare le scelte post-diploma. Per i candidati che raggiungano almeno 90 punti complessivi, la commissione può integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti.