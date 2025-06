Maturità 2025: Traccia Diritto Economia per Liceo Economico Sociale

La traccia della seconda prova di Maturità 2025 per il Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale riguarda il tema “Donne e Sviluppo. L’uguaglianza di genere come chiave per la sostenibilità globale”. Essa include due documenti e una serie di quesiti da affrontare. È fornita anche la possibilità di scaricare la traccia ufficiale dal MIM. Inoltre, è consigliato iscriversi al canale Whatsapp di Studenti.it per ricevere aggiornamenti in tempo reale su notizie scolastiche, opportunità come borse di studio e bonus. L’articolo offre due immagini relative alla traccia, ma non fornisce altre informazioni dettagliate sui contenuti.

