Maturità 2025: Tracce e Voto della Seconda Prova Esami

Oggi, 19 giugno, si svolge il secondo giorno di esami di maturità per 524.415 studenti, dopo la prova di italiano. Gli studenti dovranno affrontare la prova specifica per il loro indirizzo di studio, con il liceo classico che prevede il latino e lo scientifico la matematica, a partire dalle 8.30. Le tracce dell’esame saranno pubblicate non appena rilasciate.

La seconda prova riguarda le materie fondamentali del corso di studi e il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione un motore di ricerca per aiutare gli studenti. Per la prima prova, la traccia più scelta è stata “‘Rispetto’ è la parola dell’anno Treccani” di Riccardo Maccioni, con il 40,3% degli studenti che l’ha svolta; subito dopo, riflessioni sull’indignazione nei social e sul ruolo dell’educazione, ispirata al giudice Paolo Borsellino.

Alcuni istituti prevedono una terza prova, soprattutto quelli con opzioni internazionali o particolari caratteristiche linguistiche. Gli orali inizieranno il 23 giugno, con colloqui finalizzati a valutare il profilo educativo, culturale e professionale degli studenti, oltre alle esperienze nei percorsi di competenze trasversali e orientamento.

Il voto massimo dell’esame di maturità è 100, mentre il minimo è 60. La valutazione finale si ottiene sommando i crediti accumulati nel triennio – pari alla media dei voti – e il punteggio delle prove. Ogni prova scritta e il colloquio possono valere fino a 20 punti ciascuno, per un totale massimo di 60, mentre i crediti possono fornire un massimo di 40 punti.

