Maturità 2025: Tracce e speranze per gli studenti italiani

Oggi, mercoledì 18 giugno 2025, è iniziata la Maturità per oltre 524.000 studenti italiani. La prima prova consiste in un tema di italiano, con sette tracce disponibili suddivise in tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità.

Per l’analisi del testo, gli studenti possono scegliere tra una poesia di Pasolini, tratta dall’opera “Dal diario” e un passaggio de “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa. Le tracce di testo argomentativo includono una riflessione su “Gli anni Trenta” di Piers Brendon, un riassunto del concetto di “rispetto” tratto da un testo di Riccardo Maccioni, una riflessione sull’era delle celebrità di Telmo Pievani e un’argomentazione sul potere dell’indignazione sui social media di Anna Meldolesi e Chiara Lalli.

Il tema d’attualità è un messaggio di Paolo Borsellino, intitolato “I giovani, la mia speranza”, che invita a riflettere sul ruolo delle nuove generazioni nella lotta per la legalità.

In totale, gli studenti hanno sei ore per completare la prova, e sono 13.900 le commissioni coinvolte per un totale di 27.698 classi. Oltre agli argomenti scelti, è emerso che il 73% degli studenti ha trascorso una notte d’ansia prima dell’esame, con difficoltà a prendere sonno.

Il ministro dell’Istruzione ha augurato agli studenti di affrontare la prova con serenità e consapevolezza, mentre numerosi esponenti politici hanno inviato messaggi di supporto.

