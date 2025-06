Maturità 2025 e Fatti dal Mondo: Tutto in Un Quiz!

Oltre 524 mila studenti hanno sostenuto l’esame di maturità 2025, con i ragazzi del Liceo Classico impegnati nella traduzione di una versione in latino nella seconda prova. A livello internazionale, continua il conflitto tra Israele e Iran, con raid e lanci di droni, mentre gli Stati Uniti sembrano propensi a intervenire contro Teheran. In Cina, la contea di Huaiji ha vissuto un evento catastrofico, evacuando oltre 68 mila residenti, il peggiore degli ultimi 100 anni. In ambito politico, Aung San Suu Kyi, nota oppositrice della dittatura birmana, ha celebrato il suo compleanno; nel 1991 ricevette il Nobel per la pace.

Nel mondo sportivo, un celebre club della NBA ha cambiato proprietà dopo 46 anni, con una transazione record di circa 10 miliardi di dollari, la più alta nella storia della pallacanestro. In un evento separato, una famosa squadra di calcio italiana ha incontrato il presidente Donald Trump alla Casa Bianca, con la presenza di John Elkann e Gianni Infantino, presidente della FIFA.

Infine, l’estate è caratterizzata da spettacoli in tutta Italia; un’artista italiana ha debuttato a San Siro con un concerto di tre ore, accogliendo sul palco alcuni colleghi a sorpresa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it