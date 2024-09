Mattino 4, caos in studio: suora e Panicucci contro un sensitivo, lui spiazza

Puntata friccicarella di Mattino 4, stamani in studio c’è stata una vivace discussione, ma la vera notizia choc è che Patrizia Groppelli era presente e non c’entra nulla (io mi auguro ancora di vederla prima o poi al GF). Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno trattato il tema delle truffe legate agli esperti di esoterismo. In collegamento da Napoli c’era il famoso sensitivo e cartomante Mario Pazienza, che invece di parlare del suo operato ha preferito mettere in guardia il pubblico dai malfattori.

“Prima di tutto io vorrei dare consigli ai telespettatori, perché sono testimone di queste truffe che avvengono. Se venite contattati è un grosso campanello d’allarme. Nessun professionista contatta un cliente, poi bisogna vedere se il sensitivo ha uno studio fisso, una partita iva ed è rintracciabile. Io non voglio mettermi in mostra, ma voglio dare informazioni per evitare le truffe. Dovete leggere il nome del vostro operatore su internet e quando pagate dovete farvi fare la ricevuta fiscale. Io prendo 30 Euro il consulto in presenza e 28 non dal vivo”.

Roberto Poletti però è intervenuto con una provocazione: “Se mi fa finire la frase… io conosco un sacco di imbroglioni che hanno la partita iva e lo studio fisso“. Come se non bastasse anche Federica Panicucci ha lanciato una frecciatina: “Perché gli altri sono imbroglioni e lei non lo è?! Io non credo che i fondi del cafe ci dicano il futuro. Perché se do i 30 Euro a lei è giusto e se li do agli altri no?!”.

Il sensitivo ha iniziato a spazientirsi: “Io ho aggiunto una cosa che lei ha omesso! Ho detto anche di fare ricerche sulle notizie on line, per capire se quel mago ha già truffato! Voi volete dirottare la trasmissione su di me. Io non dico che gli altri sono tutti imbroglioni e io sono l’unico che non lo sono. Non mi fa parlare. Voi qui volete solo fare spettacolo e non informazione! Mi infervoro, ma lei non mi lascia parlare. Voi dovete solo fare spettacolo e fare polemica nei miei riguardi! Non state facendo informazione“.

Mattino 4, scontro tra la suora e il sensitivo.

Stizzita Federica Panicucci ha messo in guardia i telespettatori dai maghi e sensitivi e poi ha dato la parola ad una suora: “Basta adesso mi rivolgo ai telespettatori di Mattino 4. Guardate, il futuro non si può leggere nel fondo delle tazzine del caffè. Questo è un dato di fatto, non fatevi illudere, non fatevi raccontare baggianate e non date i soldi a chi dice di potervi aiutare a vedere il futuro. Ma adesso facciamo parlare suor Monia“.

Suor Monia ha tirato in ballo addirittura la camorra: “Diciamo alle persone che la crescita del ricorso al cartomante è collegata ad altre dipendenze. State molto attenti. I cartomanti sfruttano le debolezze delle persone. Tutti noi viviamo fasi di debolezze e veniamo sfruttati. Dico a tutti, guardate al vostro disagio, non riempite i vuoti con chi vi illude con bugie. Denunciate e non vergognatevi. Non credete a loro. Purtroppo qui dietro oltre all’usura c’è anche la camorra“.

Mario Pazienza è sbottato e ha replicato alle durissime dichiarazioni della suora: “La camorra? Non si può sentire. Ma da che pulpito viene la predica, visto le notizie che arrivano dal mondo della fede. Guardate prima nei sotterranei dei vostri conventi dove ci sono scheletri di bambini, prima di dire cose su di noi“.

La conduttrice è subito intervenuta ed ha immediatamente cambiato la direzione che stava prendendo la discussione: “Ok basta, io tornerei alle truffe“.

Una domanda però mi sorge spontanea: perché le carte e il caffè sono baggianate e l’oroscopo (presente ad esempio a Mattino 4 e 5) è accettabile?