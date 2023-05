Mattia Zenzola vince Amici di Maria 22

Contro tutti i pronostici alla fine a vincere Amici di Maria 22 è stato Mattia Zenzola. Il ballerino di latino americano ha battuto Wax, Isobel Kinner, Angelina Mango ed ha alzato la coppa.

A vincere la categoria di canto è stata Angelina, che ha portato a casa 50.000€.

“Per me questo è un vero sogno. Se sono qui dentro lo devo soprattutto a mia mamma. Lei mi ha sempre supportato in questo cammino. Insegna fitness e da piccolo mi portava con lei. – ha dichiarato ieri Mattia Zenzola in un’intervista a Verissimo – Io la guardavo e imitavo tutti i passi. Così è nata la passione per la danza. Poi ho incominciato a fare lezioni di latino americano. Le amavo così tanto che la mattina a scuola pensavo già al pomeriggio che sarei andato a danza.

Amici lo seguivo già da bambino e speravo di riuscire ad entrare. Ci sono riuscito, ma le cose non sono andate come previsto. Il primo anno c’è stato l’infortunio e ho dovuto lasciare la scuola. Per fortuna ho avuto una seconda possibilità e di questo ringrazio Raimondo Todaro che ha creduto in me sempre e gli sono molto grato. In questo programma ho conosciuto così tante persone splendide, molte quest’anno e una in particolare l’anno scorso. Christian per me è un fratello e con lui ho fatto il mio primo tatuaggio. Ci siamo scritti frate, perché siamo come fratelli veri l’uno per l’altro”.