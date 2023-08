Mattia Zenzola sta insieme a Benedetta Vari? Lui ammette: “Con lei sto bene”

Nella scuola di Amici Mattia Zenzola ha avuto una relazione (travagliata) con Maddalena Svevi, ma ha legato molto anche con Benedetta Vari. Da quando il ballerino pugliese è uscito hanno iniziato a circolare molti rumor sulla presunta storia d’amore che sarebbe nata proprio con la collega romana. I due non hanno mai smentito, alimentando così le voci che girano sul loro conto.

Benedetta lì a supportare Mattia come da mesi ormai.

Questo rapporto stupendo che hanno loro, che hanno costruito insieme partendo dalla danza, siete stati la vera rivelazione del programma! Io vi auguro di non perdervi mai @MattiaZenzola pic.twitter.com/Pyci09xHHb — Samuelita (@SamuelaSpezza) August 7, 2023

Mattia Zenzola sulla presunta relazione con Benedetta: “Non c’è bisogno di dare altre spiegazioni”.

In un’intervista concessa a Superguida Tv, Zenzola ha ammesso che continua a sentire Benedetta anche dopo la fine di Amici: “Mi sento tanto con Wax. E’ stato il suo compleanno da poco e gli ho fatto gli auguri. Sono rimasto in contatto anche con Angelina, Isobel, Alessio, Samu e anche Benedetta. Ci tengo tanto alle amicizie e ai rapporti che ho creato nella scuola“.

Quando il giornalista gli ha chiesto dei pettegolezzi che lo vorrebbero più che amico di Benedetta, il vincitore del talent mariano ha risposto che non vuole dare spiegazioni: “Posso dire che con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni“.

Il mese scorso durante un’ospitata in un parco acquatico hanno chiesto a Mattia se fosse fidanzato e lui ha risposto in maniera davvero strana: “Se ho una relazione o sono single? Oddio sono domande un po’ cattivelle. Diciamo che mi vivo al massimo quello che la vita mi offre e sto benissimo. Quindi… facendo queste cose credo di non sbagliare. Colgo le opportunità e cerco di essere sempre soddisfatto. Sono così grato alla vita per questo periodo bello. Sono arrivate tante soddisfazioni e cose molto belle. La vita è un bel dono e dobbiamo proteggerlo sempre. Cerchiamo di vivere al meglio ed essere sempre grati“.