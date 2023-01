Mattia Zenzola scoppia a piangere: “Non mi accetto e non mi piaccio fisicamente”

Nonostante sia amatissimo dal pubblico di Amici e il serale per lui sia quasi assicurato, Mattia Zenzola ha avuto un crollo ad nella scuola mariana. La maestra Alessandra Celentano ha chiesto all’alunno di mostrare di più il suo corpo durante le coreografie, di vestirsi meno o usare abiti più aderenti. Il ballerino di latino (che ha anche un particolare complesso fisico) però ha spiegato che per lui è difficile dire addio alle camicie larghe perché non si piace.

“Perché non ballo senza camicia e mi voglio coprire sempre? In realtà è stata sempre una mia paura. Perché la verità è che non mi piaccio fisicamente. Mi vedo basso, magrolino ed ecco perché non mi vedete mai senza maglia, nemmeno l’anno scorso. Sto cercando di superare questo scoglio. Se non mi viene imposto io tendo a coprirmi di mio. So che sbaglio, ma non ce la faccio. A volte è difficile affrontare queste paure, io ci provo da un bel po’ di anni, però non è così facile. Perché io non mi sento a mio agio e non mi piaccio davvero.

Non vorrei nemmeno piangere, questo è uno sfogo. Sono cose che mi compromettono durante la mia vita. Non… ho difficoltà ad accettarmi, esteticamente non mi sono mai piaciuto, mai! Anche quando mi vedo in tv non mi piaccio e ho difficoltà. – ha continuato Mattia Zenzola – A volte cerco di cambiare, ma non riesco. Guardare la telecamera quando ballo mi viene difficile perché mi inibisce”.