Mattia Zenzola: scatta il bacio ad Amici

E bacio fu! E no, purtroppo Mattia Zenzola non l’ha dato a Samuel Segreto.

Nella prossima puntata di Amici di sabato pomeriggio assisteremo infatti al primo bacio fra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, la prima coppia di questa ventiduesima edizione. Come anticipato da SuperGuidaTv durante la nuova registrazione del talent i ballerini hanno affrontato una gara di improvvisazione sul sex appeal giudicata dal professionista Sebastian. A vincere, ça va sans dire, è stato proprio Mattia.

“A vincere è stato Mattia che ha danzato sulle note di Straight To Number One. Lui e Maddalena erano davvero hot. La temperatura si è alzata parecchio nello studio. Dopo il filmato dei baci tra loro due, a seguito del bacio scenico dato a Megan durante la prova, tutti hanno però capito che Mattia aveva una marcia in più. […] Ricapitolando Mattia è stato uno dei protagonisti della puntata e ha ballato ben 3 volte. La prima: il pezzo hip hop nella gara giudicata dalla Abbagnato in cui è arrivato ultimo. La seconda: il compito con Megan dove è scattato il bacio di scena e dove, per questo, è andato in onda il filmato dei baci con Maddalena. La terza? Questa della prova che poi ha vinto per cui ha ballato per sedurre la sua Maddalena. Todaro gli ha riconfermato la maglia, senza volerlo vedere ulteriormente danzare e la Celentano ha detto che si riserverà di decidere o meno per un provvedimento disciplinare”.