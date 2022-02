Oggi è andato in onda il daytime in cui Mattia Zenzola ha saputo di dover abbandonare Amici. Il ballerino però tornerà a settembre con un nuovo banco. Appena tornato a casa il ragazzo ha messo in parole il dolore che ha provato nel dover lasciare la scuola di Maria De Filippi.

“Ed ecco il post che non avrei mai voluto scrivere… Il mio percorso quest’anno ad amici finisce qua, ho provato con tutte le mie forze a combattere un destino avverso che mi ha giocato un brutto scherzo, proprio quando il sogno della mia vita si era realizzato… un salto sbagliato, un piede messo male durante la caduta e tutta la sofferenza fisica e psichica che ne è seguita. Ho fatto di tutto, ogni giorno ogni ora per ritornare a ballare, ho pianto, ho pregato Dio ogni sera, perché io desideravo tornare a ballare più di qualsiasi altra cosa, e non sapete quante volte mi sono sentito perso mentre i miei compagni si recavano a lezione e io restavo fermo trascinando un piede che sino ad allora era stato la mia ala, e che era improvvisamente diventato la mia croce”.

Mattia Zenzola ringrazia Christian e Raimondo Todaro.

“Non ho mai perso la speranza di farcela, grazie a tutto il grandissimo supporto delle persone che mi sono state vicino, e dei miei compagni; ognuno di loro mi ha dato qualcosa che porterò sempre con me. E poi il mio “frate”, Christian, la sua mano sempre pronta ad afferrarmi e riportarmi su quando vacillavo; mi dava forza il pensiero del nostro tango che non siamo riusciti mai a ballare, e che ero convinto potessimo ballare presto perché era proprio una cosa bella, le nostre risate, i nostri cin cin a base di succo all’ace, il nostro saluto. Ringrazio la grande famiglia di Amici e tutti coloro che lavorano per questo meraviglioso programma. – ha continuato Mattia Zenzola – Ringrazio Maria perché lei è fantastica, forte e dolce allo stesso tempo, lei c’è sempre per tutti, lei non si limita a condurre il programma ma è con noi in ogni situazione. Volevo ringraziare tutti i professori e in particolare il mio Raimondo, per avere sempre creduto in me, per avermi dato lezioni indimenticabili di danza e soprattutto di vita”.

Poco male, basta pensare ad Andreas Muller e a quanto gli abbia portato fortuna lasciare Amici per poi tornare l’anno dopo.

Grazie a tutti per il supporto, e l’affetto che mi avete dato durante questi 5 mesi, e che spero mi continuerete a dare!🙏❤️

Il dolore è stato più forte della mia determinazione.

