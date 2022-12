Mattia Zenzola isolato dagli altri ballerini: “Mi prendete in giro, vi dà fastidio che ho tanti fan?”

Mattia Zenzola questa settimana non ha avuto problemi solo con la fidanzata Marianna Svevi e il professor Raimondo Todaro, ma anche con tutti gli altri ballerini. Nel dettaglio il biondino si è sentito più volte preso in giro dai suoi colleghi Ramon, Samu e Gianmarco.

“Perché mi dovete ridere dietro ogni volta che apro bocca? Perché quando faccio classico la mattina Ramon e Samu si guardano e si mettono a ridere? Sono un ragazzo che – come tutti voi – sta seguendo il suo sogno. Niente più, niente meno. Posso io ballare e vedere delle persone che ridono per quello che sto facendo? Questa è una cosa che va avanti dall’inizio. Questa cosa è ripetuta ogni giorno, non è successa solo una volta”.

Se Gianmarco ha preso le distanze da queste accuse, Samu ha risposto attaccandolo: “Secondo me tu sei troppo permaloso, io rido anche se vedo Ramon fare latino”; anche se quello più duro con Mattia Zenzola è stato Ramon.

“Io non ti prendo in giro, anche se da quando è successa quella cosa i rapporti fra di noi si sono interrotti. Non ti considero, non ti guardo. Se ti senti preso in causa ogni volta non è colpa mia. Io vado per la mia strada e tu vai per la tua strada. Io non ti scredito. Io non ti sto proprio considerando”.