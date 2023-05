Mattia Zenzola fidanzato? Il ballerino parla della sua situazione sentimentale

In due anni nella scuola di amici Mattia Zenzola ha stretto alcuni bellissimi rapporti con diversi colleghi, in primis il legame con Christian Stefanelli (con cui ha anche fatto un tatuaggio) e poi il flirt con Maddalena Svevi, che però è durato quanto un gatto in tangenziale. Ma adesso il vincitore di Amici 22 è innamorato? In un’intervista rilasciata a Chi il 19enne ha svelato di essere single e di voler pensare a sé stesso adesso.

“Se sono innamorato di qualcuno? Per ora comincio a innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino di più. […] E l’amicizia con Raimondo Todaro? È stato il mio mentore. – riportano su Blogtivvu – Lui mi ha dato la maglia, mi ha fatto entrare qui dentro, ha creduto sempre in me, ed è stata la persona che quando me ne sono dovuto andare per l’infortunio mi ha dato una seconda possibilità. Gli devo tanto e non me lo scorderò mai”.

Mattia sul rapporto con Maddalena e sui prof di ballo.

“Il mio legame con Maddalena? Mi sono lasciato andare e ho avuto amicizie diverse. Alcune sono state più intense e altre meno. Poi per me è stato importantissimo il mio maestro Raimondo Todaro. – h continuato Mattia in un’intervista rilasciata a Tv Blog – È stato fondamentale per me, mi ha fatto entrare nella scuola, mi ha dato una seconda possibilità dopo l’infortunio, gli devo tanto. A volte è stato severo con me, ma mi è servito un sacco; mi ha aiutato tanto, soprattutto a migliorare il mio approccio rispetto a quello che facevo in sala prove. Amici ti insegna ad essere pronto in qualsiasi circostanza. La maestra Celentano? Anche lei è stata importante nel mio percorso; ho apprezzato che fosse presente ogni volta che le ho chiesto consigli; prima di entrare nella scuola, lo ammetto, avevo un po’ paura di lei, ma si è rivelata una persona veramente buona! Mi ha aiutato a superare qualche insicurezza”.