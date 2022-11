Mattia Zenzola e Maddalena Svevi litigano, lei lo attacca: “Da me vuoi solo coccole”

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi sono una coppia ormai da un mese e proprio in questi giorni hanno avuto la loro prima litigata. Un bisticcio fra 17enni in cui lei ha accusato lui di essere poco presente nella sua vita e di cercarla solo quando vuole le coccole.

Ovviamente le immagini del loro litigio sono state trasmesse con in sottofondo Strani Amori di Laura Pausini che ha reso tutto più trash e divertente. Anche se nulla di paragonabile allo show di Piccolo G contro la porta di camera.

“Non voglio sembrare s***a ma io te lo avevo già detto, io mi stufo” – ha esordito Maddalena – “Tu per me ci sei solo per abbracci e bacini, mi vieni a cercare solo per quello. Non mi dai modo di creare un qualcosa ed a me non va bene. Se non ce la fai a starmi distante significa che sei in ricerca d’affetto. Di me non te ne frega niente, palese. Se tu non mi spieghi cosa ti dà fastidio e i motivi per cui ti allontani da me, io come faccio a capirlo? Il problema è che tu non ti interessi di quello che dico. C’è mai una volta in cui mi hai chiesto di approfondire qualche discorso che ti ho fatto? Tu mi cerchi solo quando hai voglia di coccole. Ma non può essere solo quello”.