Mattia Zenzola e Maddalena Svevi: lei le scrive, ma lui non le risponde

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi dopo essersi lasciati hanno mantenuto dei rapporti civili all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma una volta terminato il programma il rapporto fra i due sembrerebbe essersi congelato. Almeno per il momento.

Nonostante le parole della mamma di Mattia Zenzola, finito il programma Maddalena Svevi gli ha comunque scritto…non ottenendo però alcuna risposta.

“Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose” – Ha esordito ai microfoni di SuperGuidaTv – “Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio. Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente”.

Quel che è certo è che al momento Zenzola non è innamorato di nessuno, se non di se stesso (cit): “Se sono innamorato di qualcuno? Per ora comincio a innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino di più“, ha detto fra le pagine del settimanale Chi.

Mattia Zenzola e Christian Stefanelli insieme a Verissimo

Nel dubbio ieri pomeriggio è stato ospite a Verissimo insieme a tutti i finalisti di Amici. Ad accompagnarlo – come mostrato su Instagram – è stato Christian Stefanelli.

MATTIA CON CHRISTIAN IN CAMERINO MI SENTO MALE pic.twitter.com/WiGp8iYEGB — Rachele MATTIA HA VINTO (@Rac915) May 20, 2023

Christian gli hai regalato la felicità ‍ pic.twitter.com/U44Jco8jPs — ̀ // MATTIA HA VINTO AMICI22 (@Amoifrate) May 20, 2023

non ve lo so spiegare ma il rapporto che hanno mattia e christian è qualcosa di così puro, limpido e sincero che anche vedendo una semplice foto o un breve video arriva una ventata di felicità che è rara da trovare.

sono speciali, tanto. pic.twitter.com/PSrrjaBNhO — emily; MATTIA HA VINTO (@etevnita) May 20, 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@mattia_zenzola)

L’articolo Mattia Zenzola e Maddalena Svevi: lei le scrive, ma lui non le risponde proviene da Biccy.it.







Fonte