Mattia Zenzola è il più bello di Amici, parola del pubblico.

A decretare il ballerino di Raimondo Todaro come il “più bello del reame” è stata proprio Maria De Filippi che ha chiesto al pubblico presente in studio ad Amici ad eleggere il più bello della classe. Fra i candidati i più vanitosi: tutti, tranne il ballerino Guido ed il cantante Tommaso.

E per voi chi è il più bello del reame di #Amici21? 😍 pic.twitter.com/Zx3zMnxhe9 — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 31, 2021

Il pubblico ha deciso…il più bello del reame di #Amici21 è…MATTIA 🤩 pic.twitter.com/LWfFXrddzE — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 31, 2021

Il podio si è così formato: al terzo posto il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, al secondo posto il cantante Alex ed al primo il già citato Mattia Zenzola.

Classe 2004 (ha 17 anni!), Mattia è nato a Bari ed è un ballerino di latino americano.

Come specificato durante la sua presentazione, il ballerino caratterialmente si descrive come un ragazzo molto indeciso, ha anche difficoltà a scegliere tra due magliette da indossare. Ma allo stesso tempo è molto determinato. Infatti se ha un obiettivo fa di tutto per raggiungerlo.

Ora che è stato eletto il più bello della classe, il suo ego è volato lassù nel cielo.