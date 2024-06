Mattia Zenzola e Christian Stefanelli hanno chiuso? Le parole del ballerino

Mattia Zenzola e Christian Stefanelli hanno sempre dichiarato di essere degli amici fraterni, ma i bro sembrerebbero aver chiuso ogni rapporto. A far sorgere il dubbio – mai smentito – è stato proprio Stefanelli su Instagram parlando di “rapporto fraterno che ha subito una brusca frenata“.

“Vi amo e vi ringrazio sempre infinitamente per tutto l’affetto che mi avete e continuate a mostrarmi, ed è proprio per questo che penso meritiate, come ho sempre fatto, sincerità e trasparenza” – ha scritto Christian Stefanelli su Instagram – “Da qualche tempo ormai, il rapporto che ritenevo fraterno ha subito una brusca frenata. Ho sempre voluto essere chiaro e trasparente con tutti, ci ho messo coraggio, carattere e più volte la faccia, per difendere e tutelare colui che ritenevo un fratello. A tutto esiste un limite, io non sono in grado di far finta per quieto vivere, per me, fare intendere non è possibile”.

Mattia Zenzola e Christian Stefanelli hanno chiuso?

Lo sfogo di Christian continua così: “Io sono questo! Difenderei a qualsiasi costo una persona a me cara non pretendo di essere ricambiato ma per me un amico è colui che ti aiuta a risolvere i problemi, che si espone quando più volte chiedi aiuto. La delusione è grande. È sicuramente più facile dire ciò che le persone vogliono sentirsi dire, ma io preferisco dire le cose come stanno, come ho sempre fatto, ed essere accettato per come sono. Un abbraccio grande Christian“.

Christian Stefanelli non ha mai fatto espressamente il nome di Mattia Zenzola, ma l’allusione è chiara. Come mai i due hanno litigato?