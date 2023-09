Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono una coppia: arriva il bacio in pubblico

Ormai da mesi circolano rumor sempre più insistenti sulla presunta storia d’amore tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. I due non hanno mai smentito i pettegolezzi, anzi, il vincitore di Amici ha buttato benzina sul fuoco dei gossip dicendo che certi rapporti ‘non hanno bisogno di spiegazioni’.

Oggi una ragazza ha scritto a Deianira Marzano per dirle di aver visto il ballerino e la collega mentre si baciavano in pubblico: “Quando li ho incontrati li ho visti baciarsi e mi avevano chiesto se avevo fatto foto. Dovevo cancellarle. Poi sono anche stati visti da una ragazza che era all’evento in Abruzzo. Era domenica sera e li ha visti baciarsi all’inizio della serata e anche al termine di tutto. Non capisco cosa ci sia di male in questo“.

Mattia Zenzola sul rapporto con Benedetta Vari: “Con lei sto bene e non c’è bisogno di spiegazioni”.

In un’intervista concessa il mese scorso a Superguida Tv, Mattia Zenzola ha parlato del suo legame con Benedetta. Anche in quell’occasione l’ex amico di Maria non ha voluto smentire i rumor sulla presunta relazione con Benedetta.

“Se siamo più che amici? Ti posso dire che quando sono con lei sto bene e sono felice. Abbiamo tante cose in comune e soprattutto la stessa passione, siamo in sintonia, nella vita di tutti i giorni come nel ballo. Con lei mi diverto molto. Quindi non penso che servano altre spiegazioni su certi rapporti. Chi sento ancora dopo l’esperienza ad Amici di Maria? In realtà sono rimasto in contatto con diversi ragazzi. Sento spesso Wax, pochi giorni fa era il suo compleanno e l’ho chiamato per fargli gli auguri. Poi sono in contatto anche con Alessio, Samu, Angelina e come dicevo prima soprattutto Benedetta. Per me i rapporti umani sono importanti, tengo molto alle amicizie che ho instaurato nella scuola nei mesi scorsi”.