Mattia Zenzola ad Amici discute con la costumista che sbotta: “Stai mettendo in dubbio il mio lavoro?”

Piccolo drama ad Amici e come sempre c’entra Mattia Zenzola, il ballerino di Raimondo Todaro.

Durante l’ultimo pomeridiano Mattia ha eseguito una coreografia con dei pantaloni diversi da quelli che aveva fatto commissionare Alessandra Celentano, per questo motivo la professoressa ha voluto far luce sulla questione. “Quel pantalone l’ho fatto fare appositamente per te sul modello di Umberto“, ha dichiarato anticipando l’arrivo di una punizione esemplare. A questo punto ha chiamato Giulia, la costumista, che via telefono ha messo le cose in chiaro.

“Gliel’ho detto [a Mattia Zenzola, ndr] sia un prova costume che in prova spazi, gliel’ho fatto dire anche dalla produzione. Me l’ha detto anche lui stesso che quel pantalone non l’avrebbe voluto mettere, ma io gli ho risposto che erano le direttive e che avrebbe dovuto metterlo”.

Poi rivolgendosi al ballerino ha aggiunto:

“La verità è che mi hai detto che ti saresti preso la responsabilità di questa tua decisione ed io più di una volta ti ho detto che i pantaloni che ti avevo fatto io erano obbligatori. Non puoi dire che noi non te lo abbiamo detto perché stai mettendo in dubbio il mio lavoro e di tutto il team che c’è dietro. Io sono stata chiarissima sempre e mi sono ripetuta”.

Mattia Zenzola dovrà fare… un TEMA!

Quando Mattia Zenzola ha provato a dire la sua, Alessandra Celentano ha chiuso la questione. “Non puoi dire che non vi siete capiti! Hai detto che non vi siete capiti perché c’è stata una comunicazione non chiara. Fai pace con la tua risposta altrimenti sembri o stupidino o parafondello“. La punizione? Un tema.

