Mattia Scudieri parla del Grande Fratello Italia

Mattia Scudieri si è espresso dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello e ha rivelato le sue opinioni sui finalisti. In particolare, ha dichiarato che vorrebbe che Omer Elomari vincesse, ma anche che riesca a controllare la sua istintività e le sue reazioni, in quanto lo ritiene una persona molto emotiva.

Mattia ha anche parlato della sua situazione sentimentale, compresa la sua relazione con la fidanzata Carlotta e l’amicizia con Grazia Kendi. Ha affermato di avere instaurato con Grazia un legame vero e puro e di aver trascorso con lei momenti di leggerezza e divertimento. Tuttavia, ha anche dichiarato di aver avuto un chiarimento con la fidanzata Carlotta dopo il confronto sotto le telecamere, ma senza ancora un “verdetto” definitivo.

Inoltre, Mattia ha espresso le sue opinioni sugli altri concorrenti, affermando di vedere più sincerità nella relazione tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta. Ha anche dichiarato di voler vedere Omer vincere e di considerare Anita la più stratega, sebbene ritenga che abbia fatto bene a giocare in un reality show del genere. Infine, ha ammesso di non essersi aspettato di vedere Giulia Soponariu in finale, considerandola poco coinvolgente nelle dinamiche della Casa.

