Mattia in lacrime, la lettera sul suo passato: “Ti preparavi e non arrivava nessuno”

Oggi ad Amici è arrivata una bellissima sorpresa per Mattia Zenzola. La mamma del ballerino gli ha mandato una lettera in cui ha parlato dei momenti difficili di questo ragazzo, che seppur molto giovane, ha avuto i suoi periodi bui.

“Tu di forza per superare gli ostacoli ne hai avuta tanta fin da piccolo. Hai avuto forza nei momenti in cui ti sentivi solo, la forza nel cercare amicizia, amore e bene nelle persone. Anche quando quel bene non arrivava. Ricordo ancora quando ti vestivi tutto precisino, aspettando che venissero a prenderti, per poi rimanere in silenzio quando non succedeva e non arrivava nessuno. Prima di ritrovare l’energia e il sorriso con cui hai sempre riempito casa.

E a proposito di ostacoli… questa è la vista bellissima che c’è da camera tua, che però tu non volevi vedere quando nei momenti di difficoltà ti rifugiavi nella tua cameretta abbassando tutte le tapparelle. Questo per non far entrare la luce e chiuderti in te stesso. Permettevi solo alla tua cagnolina di entrare a farti compagnia. La tua cameretta era il tuo rifugio, il nido, la tua tana. La tua cameretta è il posto in cui ti sei rifugiato quando è stato male papà e hai avuto paura di perderlo e quando sei uscito da Amici pensando che il sogno fosse finito. Ora che sei alla vigilia della finale, di questo sogno, apri le tapparelle e fai entrare tutta la luce possibile”.