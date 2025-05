Mattia e Benedetta: Amore in arrivo a Verissimo

Maria De Filippi si conferma un’abile matchmaker, creando amori anche all’interno del talent show “Amici di Maria”. Tra gli ex alunni del programma, Mattia Zenzola e Benedetta Vari hanno attirato l’attenzione per la loro relazione. Inizialmente caratterizzato da battibecchi, il loro rapporto ha preso una piega diversa al di fuori del talent, dove sono stati avvistati insieme in situazioni personali, alimentando i sospetti su una storia d’amore.

Mattia e Benedetta hanno iniziato il loro percorso insieme nella ventiduesima edizione di “Amici”. Nella fase serale, Benedetta esprimeva critiche nei confronti di Mattia, sottolineando la sua mancanza di proattività e il fatto di essere amato dal pubblico principalmente per il suo aspetto fisico. Nonostante ciò, la loro connessione è cresciuta, e oggi sono spesso visti inseparabili.

Mattia, interrogato sulla natura della loro relazione, ha preferito non sbilanciarsi, affermando di trovarsi bene con Benedetta e di divertirsi insieme, senza però confermare apertamente una relazione romantica.

Le aspettative sui due ex alunni si intensificano in vista della loro ospitata a “Verissimo”, dove, secondo la promozione, parleranno di amore e talento. La loro presenza prevista per domani alle 16.30 su Canale 5 ha fatto crescere le speculazioni riguardo a una conferma ufficiale della loro storia d’amore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it