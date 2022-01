Il serale di Amici è sempre più vicino e Mattia, il ballerino di Raimondo Todaro, potrebbe non parteciparci.

In questi giorni, infatti, Mattia Zenzola si è infortunato al piede ed è stato obbligato ad interrompere le lezioni “per almeno tre settimane”. Al termine del riposo forzato, qualora il piede non fosse guarito, il suo destino sarebbe segnato: ritiro per infortunio. Quando Maria De Filippi glielo ha comunicato, il ballerino è scoppiato a piangere.

“Avrei preferito andare via con una sfida, non per una cosa del genere. Il mio sogno era entrare qui. Dopo tutto quello che ho passato quest’anno con papà, che non è stato bene, quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo. Se dovessi tornare a casa per questa cosa non mi scenderà giù subito. Ho paura anche per il maestro Raimondo. Devo stare fermo per colpa della caviglia, che cosa deve pensare? Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che posso andarmene? Non ce la faccio. Se torno a casa non so neanche io che cosa farò. Il mio sogno era entrare qui”.