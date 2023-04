Mattia crolla per l’uscita di Alessio da Amici: “Stanotte il letto resterà vuoto”

Durante la quarta puntata del serale di Amici di Maria sono finiti al ballottaggio finale due ragazzi che hanno legato moltissimo in questi mesi, Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere. Il ballerino di latino prima di scoprire il verdetto ha parlato a Maria De Filippi della sua amicizia con Alessio: “Il nostro rapporto ce lo portiamo anche fuori da qui Maria. […] Ale, sei stato un punto di riferimento qui. Ogni sera alla mezzanotte ci facciamo latte e biscotti sempre insieme. Io sono molto legato a lui Maria. Qui dentro è davvero importante“.

Una volta rientrati in casetta nell’attesa di scoprire chi avrebbe dovuto abbandonare il talent, i due ballerini sono rimasti soli in camera. Alessio Cavaliere è sembrato calmo e ha cercato di tranquillizzare Mattia. Zenzola invece è crollato per paura di perdere il suo punto di riferimento nella scuola.

“Sto male, perché un letto qui stanotte in entrambi i casi rimarrà vuoto. Tu anche stasera sei stato pazzesco. Sì, sei stato bravissimo. Dai bro non sto bene, non sono per nulla contento. Non si sa chi va via, ma siamo qui insieme. Se me ne dovessi andare almeno sono contento di aver finito il percorso con te. Adesso devi concedermi una cosa. Ci dobbiamo fare l’ultimo latte e biscotti insieme.

Almeno uno facciamolo, poi lo faremo anche fuori. Che brutto fra. Abbiamo tenuto fino ad ora insieme e ora ci dividiamo. Ci tenevo molto a partecipare al serale e sono felice di averlo fatto con te e dico davvero. Averlo potuto fare per me è una vittoria. Qui per me è diventata una seconda famiglia, ho anche fatto 18 anni qui. Io fuori non ho avuto i gruppetti e gli amici, ero solo casa e scuola, poi scuola di ballo. Qui ho trovato anche amici e un gruppo”.